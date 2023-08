Aplikacje z Androida na Windowsie dostały porządną grafikę 3D

Aplikacje z Androida uruchamiane na Windowsie zyskały między innymi lepszy dostęp do grafiki 3D.

Testujący Windows Subsystem for Android otrzymali nową wersję oprogramowania (2307). Wprowadza ona garść przydatnych nowości, ale przede wszystkim usprawnia korzystanie z grafiki 3D w aplikacjach z Androida. To możliwe dzięki kompatybilności z niskopoziomowym API Vulkan, zapewniającym wydajną komunikację aplikacji i gier ze sprzętem. Jest używane zarówno do renderowania grafiki, jak i w zaawansowanych obliczeniach.

Windows Subsystem for Android ma Vulkan

Windows Subsystem for Android w wersji 2307 pozwala aplikacjom mobilnym skorzystać z Vulkana na Windowsie. To powinno przynieść znaczną poprawę pracy z grafiką 3D oraz oczywiście w działaniu gier. Testerzy zainteresowani tą nowością powinni zajrzeć do ustawień podsystemu, gdzie pojawiło się kilka nowych pozycji. Ponadto aktualizacja wprowadza sporo poprawek działania grafiki w ogóle, niekoniecznie związanej z renderowaniem trójwymiarowych efektów.

Ponadto uruchamianie aplikacji mobilnych przez podsystem będzie znacznie łatwiejsze dzięki własnemu odnośnikowi dla protokołu: Microsoft.Windows.LAUNCH_URI . Kliknięcie ikony pliku z aplikacją albo linku korzystającego z tego protokołu od razu uruchomi aplikację w odpowiednim środowisku. To znacznie ułatwi pracę z aplikacjami z Androida, które docelowo mają być nie do odróżnienia od tych pisanych na Windows.

Warto też dodać, że Microsoft zaktualizował silnik przeglądarki Chromium WebView do wersji 115 i dodał do podsystemu poprawki bezpieczeństwa Androida 13.

Jeśli masz ochotę sprawdzić, jak działa Windows Subsystem for Android, zapisz się do testów na tej stronie, a następnie udaj się do Microsoft Store. Tam znajdziesz aplikację Windows Subsystem for Android, dostępną już w języku polskim. Podsystem ma osobny program dla testerów, więc nie musisz sięgać od razu po niestabilną wersję Windowsa z programu Windows Insider.

Microsoft zaleca, by korzystać z Windows Subsystem for Android na komputerach z przynajmniej 16 GB RAM-u i dyskiem SSD. Trzeba też włączyć możliwość wirtualizacji w ustawieniach UEFI płyty głównej.

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock, Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft / Github