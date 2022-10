Windows 11 gotowy na aplikacje z Androida, ale wstrzymaj konie

Windows 11 jest coraz bliżej uruchamiania aplikacji z Androida. Warto było się starać? Mam wątpliwości.

Możliwość uruchamiania aplikacji z Androida to jedna z ciekawszych nowości, jakie ma przynieść Windows 11. To za sprawą Windows Subsystem for Android, czyli podsystem umożliwiający uruchamianie aplikacji z innego systemu operacyjnego na Windowsie. Konkretnie mamy tu jądro Linuxa oraz Adnroida 11 z Android Open Source Project, uruchamiane w maszynie wirtualnej Hyper-V.

Windows Subsystem for Android dla wszystkich

Przez ostatnie tygodnie Windows Podsystem for Android był dostępny tylko dla zapisanych do programu Windows Insider testerów, w wielu krajach z ograniczeniami. Podsystem z Androidem uzyskał już status stabilnego i jest wprowadzany na Windowsie 11 dla szerokiego grona odbiorców. Funkcja ta jest właśnie wprowadzana w 31 krajach. Tam, gdzie oficjalnie nie działa, można pokombinować z PowerShellem i mimo wszystko uruchomić podsystem – Insiderzy już to rozpracowali, a użytkownicy z Polski będą tych rozwiązań potrzebować.

O wszystkim powiadomił Cory Hendrixson z Microsoftu na Twitterze.

Windows Subsystem for Android is officially v1. 31 markets and over 50,000 apps! The amazing thing is just how pedestrian it is to run these apps. They feel like running a normal windows app... WAPost, Kindle Reader (on my SurfaceGo3), and Subway surfer are my favs. pic.twitter.com/jBu1KkMqFj — Cory Hendrixson (@chendrixson) October 18, 2022

Nie, nie ma Google Play na Windowsie

Zanim rzucisz się ściągać swoje apki i gry z Google Play na komputer, przygotuj się na rozczarowanie – to nie sklep Google dostarcza aplikacje dla podsystemu. Microsoft dogadał się ze znacznie mniejszą platformą Amazon Appstore. To daje dostęp do zaledwie 50 tysięcy aplikacji dla Androida i nie ma tu wielu pozycji ze szczytu rankingów.

Owszem, można poczytać książkę w apce Kindle i pograć w Subway Surfers albo Carcassonne. Nie ma jednak takich mocarzy jak WhatsApp, Slack i Twitter. Ba, nie ma tu nawet aplikacji Microsoftu, co uważam za dziwne. W tym kontekście mam wątpliwości, czy podsystem będzie przydatny na co dzień.

Aplikacji bankowych i urzędowych również nie ma, ale to akurat dobrze, bo na razie niewiele wiemy o bezpieczeństwie podsystemu Microsoftu w praktyce. Niemniej Microsoft zachęca programistów do dopasowywania aplikacji do pracy z myszką i klawiaturą i udostępniania na Windows Subsystem dor Android. Ma to znacząco poszerzyć bazę odbiorców. Biorąc pod uwagę ogromną popularność Windowsa, nie można tu odmówić logiki.

Pewnie nie możesz się doczekać, aż samodzielnie wypróbujesz aplikacje z Androida na swoim komputerze. Mam mieszane doniesienia w sprawie dostępności aplikacji Windows Subsystem for Android with Amazon Appstore w sklepie Microsoftu. Oficjalnie nie powinna być dostępna w Polsce, ale jeśli język systemu jest ustawiony na angielski, niektórzy jednak mogą ją pobrać. Jeśli Tobie również się udało, daj znać w komentarzu.

