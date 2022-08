Legendarny Winamp wraca z nową wersją. Sprawdź, co się zmieniło

Winamp, jeden z najbardziej legendarnych programów do odtwarzania multimediów, został wydany w nowej wersji. Stworzenie jej zajęło programistom aż 4 lata. Co się zmieniło?

Winamp to program mojej młodości. Jak dzisiaj pamiętam dyskoteki z muzyką odpalaną właśnie z tego programu. Pamiętam też długie godziny spędzone przy komputerze, z włączonym Football Managerem i muzyką w tle, właśnie z Winampa. Dlatego cieszy mnie informacja, że program nie umarł. Właśnie została wydana nowa wersja.

Winamp w nowej wersji

Winamp doczekał się nowego wydania, którego stworzenie zajęło deweloperom aż 4 lata. Rozwijanie programu zostało wstrzymane w 2013 roku. Pod koniec 2018 do sieci wyciekła wersja Winamp 5.8. Z kolei w zeszłym roku twórcy obiecali, że niedługo wydadzą nową wersję między innymi z obsługą słuchania muzyki z chmury. Wtedy też wszyscy chętni mogli zapisać się do oficjalnej bety.

Najnowsza wersja programu to Winamp 5.9 RC1 Build 9999. RC oznacza w tym przypadku release candidate, więc nie jest to pełna wersja, a jedynie przygotowanie do czegoś większego. Zmian nie ma też dużo. Zespół odpowiedzialny za odtwarzacz przede wszystkim przepisał kod z Visual Studio 2008 na Visual Studio 2019, co ułatwi im prace w przyszłości.

Dodatkowo porzucono wsparcie dla Windowsa XP oraz Vista. Aby skorzystać z programu, konieczny jest Windows 7 SP1 lub nowszy. Oznacza to też, że Winamp jest już kompatybilny z najnowszym Windowsem 11.

Pierwsi użytkownicy donoszą o kilku błędach, ale nie ma w tym nic dziwnego. To nawet nie jest pełnoprawna beta. Teraz twórcy muszą załatać wszystkie dziury i pomyśleć nad usprawnieniami. Kiedy to nastąpi? Tego nie wiemy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Winamp

Źródło tekstu: BleepingComputer