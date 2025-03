Wiadomości Google z nową funkcją. Nie przegapisz już niczego ważnego

Wiadomości Google będą bardziej uporządkowane

Właściwie to nie jest nic odkrywczego, ale wiadomo nie od dziś, że najbardziej lubimy to, co już znamy. I tak podobnie jak w WhatsApp'ie, funkcja ta pozwalałaby oznaczać w czatach grupowych konkretną osobę za pomocą symbolu "@". To jest bardzo wygodne, bowiem gwarantuje, że zamierzona osoba otrzyma powiadomienie i nie przegapi wiadomości, na której dostarczeniu nam zależy. A przeoczenie wiadomości w zatłoczonych czatach grupowych to jednak pewnego rodzaju norma. W natłoku wiadomości oraz uczestników czatu naprawdę łatwo się zagubić.