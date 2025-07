Zaktualizuj WhatsApp. Jest mnóstwo nowości

Tapety od AI

Wszystkie nowości pojawią się wraz z aktualizacją WhatsApp dla iOS 25.19.75. Rozwiązanie z tapetami generowanymi do czatów przy pomocy Meta AI było już wcześniej dostępne dla użytkowników Androida, teraz da możliwość zabawy także właścicielom iPhone'ów. Przypomnijmy, że mowa o nowej opcji, która daje użytkownikom możliwość stworzenia tapety na podstawie własnego opisu - po wpisaniu wybranej frazy Meta AI wygeneruje kilka graficznych propozycji do wyboru. Daje to nam fajną opcję dostowywania wyglądu ekranu do naszego obecnego nastroju. Tylko tyle i aż tyle.