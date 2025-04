Tylko powiesz, a Gmail napisze. Coraz więcej osób z tego skorzysta

Gmail napisze, musisz tylko z nim pogadać

Mowa o wielkim udogodnieniu, jakim jest jest funkcja "Pomóż mi pisać” (Help me write) w Gmailu, która ma ułatwić pisanie e-maili. Pisaliśmy już jakiś czas temu, że jest prosta i łatwa w obsłudze - użytkownik musi tylko poprosić na przykład o napisanie luźnego zaproszenia na imprezę lub złożenie profesjonalnej propozycji biznesowej. I o nic więcej nie musi się na dobrą sprawę martwić. Ułożeniem zgrabnych zdań zajmie się sztuczna inteligencja. Nie oznacza to też, że nie będziemy mieli wpływu na napisany tekst. Wręcz przeciwnie, użytkownik może w podobny sposób edytować i zmieniać stworzona przez AI treść, wydając polecenia, by np. szkic miał charakter bardziej formalny, albo zawierał więcej dynamicznych zwrotów.