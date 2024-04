Już nie trzeba płacić za weryfikacje na X/Twitterze, ale jest warunek

Twitter/X wraca do darmowej weryfikacji na tej wciąż jeszcze popularnej platformie społecznościowej. Jest jednak jeden warunek, który trzeba spełnić, by otrzymać "niebieski znaczek"

Kiedyś zweryfikowane konto było sposobem na sprawdzenie, czy kontaktujemy się z prawdziwym profilem danej osoby lub instytucji czy też ktoś próbuje się pod nią podszywać. Był też wyznacznikiem autorytetu danej osoby, bo nie przydzielano go byle komu. Ale po przewrocie Elona Muska na Twitterze stało się to po prostu płatną funkcją wyciszenia reklam. Teraz jednak funkcja znów może być bezpłatna.

Nie ma nic za darmo

Z jakiegoś tajemniczego powodu Twitter/X uznał, że teraz będzie z automatu weryfikował konta wszystkim, którzy mają minimalnie ponad dwa i pół tysiąca obserwatorów korzystających z X Premium. Oprócz niebieskiego znacznika użytkownicy będą też widzieć mniej reklam. Ta nagroda ma być niejako docenieniem danego profilu jako “wpływowego członka społeczności” – podaje BBC.

To jednak nie koniec zmian. Osoby z ponad pięcioma tysiącami zweryfikowanych obserwujących otrzymały bezpłatny dostęp do Premium +, który usuwa prawie wszystkie reklamy i jeszcze wyżej ocenia ich tweety w algorytmie, gdy odpowiadają innej osobie. Jeśli chodzi natomiast o poprzedni system weryfikacji na bazie płatnej subskrybcji, to jest on nadal dostępny. Teraz są po prostu dwie drogi do zdobycia upragnionego niebieskiego znaczka.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, ssi77

Źródło tekstu: BBC