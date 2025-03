TikTok wchodzi z nowa ofertą w krajach UE. Co z Polską?

We Francji, Niemczech i Włoszech mamy już gotowych partnerów z ich produktami. TikTok Shop będzie dostępny w tych krajach od najbliższego poniedziałku. Zamierzamy rozwijać się zdecydowanie szybciej niż miało to miejsce w Wielkiej Brytanii. Wchodząc do UK 4 lata temu, musieliśmy najpierw nauczyć klientów takiego modelu sprzedaży, co zajęło dużo czasu.

- zapowiada Jan Wilk, który prowadzi angielską wersję sklepu.