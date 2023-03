Piekło zamarzło. TikTok pokaże ci mądre rzeczy

TikTok zaprezentował nową funkcję, która spodoba się szczególnie fanom nauki i technologii. W końcu pojawi się łatwy dostęp do filmików, z których rzeczywiście będzie można czerpać wiedzę.

TikTok już od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się platform społecznościowych. Początkowo aplikacja była skierowana głównie do nastolatków, lecz teraz każdy znajdzie tam coś dla siebie. Problem jest taki, że aby znaleźć interesujące treści, często trzeba przekopać się przez setki tańców, śpiewów, pranków i innych mało edukacyjnych treści. W przyszłości może się to zmienić.

Zakładka STEM na TikToku

Z okazji dnia liczby π, TikTok zapowiedział powstanie nowej zakładki. Aktualnie użytkownicy mogą przeglądać nagrania twórców, których obserwują oraz "Dla Ciebie", gdzie algorytm dobiera treści, które mogą spodobać się użytkownikowi. Jednak już wkrótce może pojawić się trzecia zakładka "STEM", w której znajdziemy nagrania dotyczące nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

W rzeczywistości STEM będzie jedną z kategorii tematycznych, które już teraz są testowane na niektórych rynkach. Będzie to odpowiedzią na potrzeby użytkowników, którzy od początku istnienia aplikacji udostępnili 110 miliardów hasztagów powiązanych z tematyką STEM. Co więcej, TikTok podejmie współpracę z Common Sense Network i Poynter, by zagwarantować użytkownikom wysokiej jakości treści o tematyce naukowej i technologicznej.

Funkcja może trafić do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych jeszcze w tym miesiącu. Nie wiadomo jednak, kiedy przyjdzie czas na Polskę.

Źródło zdjęć: TikTok

Źródło tekstu: TikTok