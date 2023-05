NVIDIA górą! Przynajmniej gdy mowa o streamingu wideo

Jesteś streamerem? Używasz OBS Studio i karty graficznej od NVIDII? W takim razie pora na aktualizacje oprogramowania! Różnice widoczne są gołym okiem.

Kiedyś z wytęsknieniem czekało się na nowy numer ulubionego czasopisma by poczytać o nadciągających grach lub po prostu tytułach, na które nasz zestaw komputerowy był zbyt słaby. Obecnie prasę drukowaną zastąpił internet. Na własne oczy na filmach czy streamach innych graczy można zobaczyć jak prezentuje się rozgrywka.

NVENC AV1 jest do 50% wydajniejszy od NVENC H.264

Oczywiście streaming na platformy jak Twitch czy Youtube to wcale nie taka prosta sprawa. Wymaga to trochę wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Nadawanie materiału wideo podczas grania dodatkowo obciąża nasz komputer. Na szczęście NVIDIA ułatwia to zadanie, przynajmniej posiadaczom serii GeForce RTX 4000.

W minionych dniach szalenie popularna aplikacja dla streamerów, OBS Studio, doczekała się aktualizacji z numerem 29.1.0. Wprowadza ona obsługę kodowania AV1 na kartach graficznych GeForce RTX 40, które wykorzystują 8. generację enkodera NVIDIA (NVENC).

Co to oznacza? Do 50% większą wydajność niż w przypadku kodeka H.264. Dodatkowo obraz jest lepszej jakości niż u AMD czy Intela (4K60 AV1; Radeon RX 7900 XT vs GeForce RTX 4080 vs Intel Arc 770). Pozwala to zaoferować lepszy stream przy tym samym bitrate lub używać niższego bitrate by oferować tą samą jakość.

Zmiana może być znacząca zarówno dla dużych, jak i małych streamerów. Docenią ją przede wszystkim osoby z wolniejszym (lub limitowanym) połączeniem internetowym. Będzie to też poprawa wizualna dla widzów.

