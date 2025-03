Czy to koniec Skype? Wyciekła data zamknięcia usługi

Ukryty zapis w najnowszej wersji Skype'a sugeruje, że Microsoft może zamknąć usługę już w maju. Właściwie ten ruch nie powinien nikogo zaskoczyć. Firma z Redmond najwyraźniej szykuje się do zamknięcia go w nadchodzących miesiącach. Zauważona przez XDA Developers najnowsza wersja rozpoznawcza Skype'a dla Windowsa podobno zawiera ukryty zapis: "od maja Skype nie będzie już dostępny. Kontynuuj rozmowy i czaty w Teams". Żadne inne szczegóły nie są dostępne.

Skype został uruchomiony w 2003 roku i długo uchodził za popularną platformę do przesyłania wiadomości. W 2011 roku komunikator został przejęty przez Microsoft za sumę 8,5 miliarda dolarów. Firma w ciągu tych lat, wielokrotnie aktualizowała i przeprojektowywała Skype'a. Chciała go zintegrować z aplikacjami takimi, jak: Telefon i Wiadomości, aby uczynić realną konkurencją dla iMessage. Ale nie ma co ukrywać — w ciągu ostatnich lat Skype, był poważnie zaniedbywany.