Artyści wypowiadają wojnę AI. Walka rozpoczyna się na Reddicie

Internauci powoli mają już dość sztucznej inteligencji, której obrazy zalewają ich ulubione strony. Chcą zmian i usuwają twórczość artystyczną AI.

Już wszyscy wiemy, jakie niesamowite możliwości daje człowiekowi sztuczna inteligencja. Szczególnie ostatnio jest to często udowadniane w przypadku dzieł sztuki. Od jakiegoś czasu w sieci pojawia się coraz więcej programów, które są w stanie wygenerować nawet hiperrealistyczne obrazy na podstawie samego opisu. Nie wszystkim się to podoba i już teraz pojawia się znużenie materiałem.

Reddit rozpoczyna walkę z AI

Sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć równie piękne obrazy, co człowiek w o wiele krótszym czasie, co daje jej sporą przewagę. Już przynajmniej raz AI zostało wykorzystane do wygenerowania obrazu, który później został zgłoszony do konkursu artystycznego. Do zdarzenia doszło w Kolorado, a Jury przyznało mu nagrodę za pierwsze miejsce, nie wiedząc, że autorem w rzeczywistości jest maszyna.

Coraz więcej obrazów z programów DALL-E, Stable Diffusion i Midjourney pojawia się również w mediach społecznościowych. Użytkownikom Reddita, a w szczególności członkom r/Dune nie podoba się taki obrót spraw. Fani twórczości Franka Herberta kasują każdy post, który zawiera obraz wygenerowany przez AI. Według moderatorów subreddita zrzeszającego 230 tysięcy internautów, tego typu treści są "low-effort", czyli ich stworzenie wymaga zbyt mało wysiłku, by mogły zostać na tablicy.

Moderatorzy r/Dune zwracają uwagę na to, że pomimo niezaprzeczalnych walorów estetycznych obrazów wygenerowanych przez AI, zamierzają priorytetować autorską twórczość człowieka. Dla koneserów sztuki stworzonej przez AI proponują osobny subreddit o nazwie r/DuneAI.

