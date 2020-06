Problem z YouTube na Edge? Winien Adblock!

Microsoft przyznaje, że może wystąpić problem, jeśli chcesz obejrzeć materiały na YouTube w przeglądarce Edge, a jest w niej zainstalowany jest Adblock. Co robić w takiej sytuacji?

Microsoft informuje, że wpłynęła do niego duża liczba zgłoszeń od użytkowników, którzy chcieli obejrzeć wideo na YouTube, ale zamiast tego wyskoczył im ekran z informacją o wystąpieniu błędu. Występuje on w przeglądarce Edge na wszystkich wersjach systemu Windows (Windows 10, 8.1, 8 i 7). Gigant z Redmond szybko znalazł przyczynę - powodem problemu jest zainstalowana wtyczka AdBlock (Plus) lub Adblock for Youtube. W chwili obecnej nic nie można z tym zrobić - poza wyłączeniem rozszerzenia w przeglądarce na czas używania YouTube. Zespół Microsoftu odpowiedzialny za rozwój Edge pracuje nad rozwiązaniem, jednak ciężko powiedzieć, kiedy będzie ono gotowe. Nie wiadomo jeszcze, czy problem występuje na linii Edge-Adblock czy Adblock-YouTube.

Dlatego jeśli zdarzy Ci się ten problem, po prostu wyłącz wtyczkę, a następnie odśwież stronę - wówczas wideo powinno zaskoczyć i odtworzyć się w normalny sposób. A jeśli nie ma się ochoty na oglądanie reklam na YT, można po prostu obejrzeć materiały wideo na innej przeglądarce, gdzie Adblock nie gryzie się z klipami wideo.