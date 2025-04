Na nic unikanie ChatGPT. I tak wejdzie do naszego życia

GPT-4.1 i tak zostanie "przemycony" do naszych aplikacji, niczym brokat, którego nie da się tak łatwo pozbyć z przedmiotów, które nas otaczają. Okazuje się, że wkrótce możemy zacząć używać modeli sztucznej inteligencji OpenAI, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

OpenAI zaprezentował nowy zestaw modeli skierowany do developerów, którzy chcą osadzić AI w swoim oprogramowaniu. Modele GPT-4.1, GPT-4.1 mini i GPT-4.1 nano wydają się być celowo zaprogramowane do subtelnego włączania do innych produktów.

To nie są chatboty, które otwierasz aby ich używać, a następnie zamykasz po uzyskaniu odpowiedzi na dane pytanie. Te modele zasilają skrzynkę odbiorczą, listę rzeczy do zrobienia lub aplikacje do budżetowania domowego. Mogą także napędzać menedżera przepisów i dostosowywać porcje składników do wszelkich dodatków do kolacji, jeśli sobie tego zażyczymy.

To bardzo dobre modele, idealne do robienia tego, co im każemy, w formacie znanym każdemu programiście. OpenAI szczyci się także swoją szybkością i kosztami w stosunku do swojej mocy, co czyni go jeszcze bardziej kuszącym dla programistów z pomysłem na aplikację, ale ograniczonymi zasobami.