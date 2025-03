Możesz sobie porozmawiać z Mapami Google. Dzięki Gemini

Jak to wygląda w praktyce?

Wyobraźmy sobie, że chcemy znaleźć jakąś przyjemną kawiarnię za pomocą Map Google. Wszystko co musimy zrobić, to wybrać lokalizację, otworzyć kartę informacyjną i przywołać Gemini. Możemy zapytać asystenta AI o to, co chcemy. O najkrótszą trasę, godziny otwarcia kawiarni, recenzje, szczegóły menu i inne powiązane informacje. Możemy także zapytać o najlepiej oceniane restauracje w pobliżu kawiarni, o menu oraz ceny. Możemy nawet zapytać o sklepy, albo biblioteki otwarte w danym momencie, w pobliżu.