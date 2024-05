Miliarder chce kupić TikToka. Oferta wygląda poważnie

Nie ma dnia, aby nie było informacji na temat TikToka. Tym razem chodzi o jego przejęcie. Potentat rynku nieruchomości, miliarder Frank McCourt, ma wielką chrapkę na zakup aplikacji. Zapowiedział już, że gromadzi grupę specjalistów, aby wspierali go podczas zakupu amerykańskiego oddziału firmy.

Oświadczenie miliardera jest następstwem zamieszania, jakie powstało ostatnio wokół zakazu TikToka na amerykańskim rynku aplikacji. Zostanie on zakazany w USA, chyba że zostanie sprzedany w ciągu roku. Spółka ByteDance w związku z tym pozwała rząd USA i sprawa jest w toku. Sam TikTok jednak oświadczył, że póki co nie zamierza nikomu sprzedawać swojej platformy.

Milioner jest jednak bardzo ochoczy i optymistyczny, w kwestii potencjalnego zakupu aplikacji.

Uznaliśmy, że to naprawdę fantastyczna okazja, aby przyspieszyć tworzenie alternatywnej wersji internetu

- powiedział McCourt Associated Press

Frank McCourt to 70-letni miliarder i potentat na rynku nieruchomości. Jego majątek został oszacowany według Forbesa na 1,4 miliarda dolarów. Zatem kto jak kto, ale on może planować zakup TikToka, a jego marzenia mają sporą szansę stać się rzeczywistością. Potencjalny zakup odbyłby się za pośrednictwem Project Liberty, internetowej grupy założonej przez 70-latka w 2021. Zajmuje się ona ochroną prywatności danych. Planowany zakup popierają znani technologowie, w tym Tim Berners-Lee.

Frank McCourt to poważny gracz na rynku, dorobił się na nieruchomościach i sporcie. Był właścicielem Los Angeles Dogers. W razie decyzji o sprzedaży, to właśnie on ma spore szanse na zakup TikToka. Zwłaszcza, że lista potencjalnych inwestorów nie jest jakaś przesadnie długa. Jego przewaga nad rywalami polega na tym, że może go być faktycznie stać na zakup i ma na niego jakąś wizję. Poza tym, McCourt jako jedyny oferent nie chce odkupywać algorytmu TikToka, ponieważ planuje i tak jego przebudowę jego struktury oraz stworzenie czegoś absolutnie nowego.

Jaka cena TikToka?

Cena aplikacji nie należy do tych stablinych. Ale szacuje się, że może być warta około 100 miliardów dolarów.

