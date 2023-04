Przeklęty iPhone. Przez kuriozalny błąd setki ludzi nękają mężczyznę

Funkcja Find My iPhone błędnie wskazuje dom pewnego mężczyzny z okolic Houston jako lokalizację złodzieja telefonów.

Osoby mieszkające w okolicy Houston, które zgubiły iPhone'a proszone są o nieprzychodzenie do domu Scotta Schustera. Informuje on, że nie ma telefonów różnych osób i nie będzie ich miał.

Niestety oświadczenie to nie powstrzymuje Apple Maps przed kierowaniem wielu ludzi do domu Schustera, pomimo że nie ma on nic wspólnego z zaginionymi telefonami. Aplikacja do śledzenie urządzeń o nazwie „Find My iPhone” i Apple Maps posiadają mały błąd techniczny. Niewielka usterka powoduje jednak duże utrapienie dla Schustera.

Nieproszeni goście przychodzą mu do domu

Ludzie poszukujący swoich zagubionych lub ukradzionych iPhone'ów, jak wiadomo, najczęściej wykorzystują aplikację Znajdź. W okolicy Houston bardzo często byli błędnie kierowani do domu inżyniera oprogramowania. Dzieje się tak, odkąd mężczyzna przeprowadził się w to miejsce, czyli od 2018 roku.

Dla właściciela domu trudne są zwłaszcza sytuacje, gdy pod jego drzwiami pojawiają się rozzłoszczeni, pijani ludzie, którzy zgubili telefon lub myśleli, że został on skradziony. Nagranie z kamery umieszczonej na posesji pokazuje wielu sfrustrowanych mieszkańców okolicy wykłócających się o swoje urządzenie i próbujących je odzyskać.

Schusterowi grożono niejednokrotnie wezwaniem policji, ponieważ właściciele urządzeń są pewni, że nawigacja pokierowała ich poprawnie do miejsc, gdzie znajduje się zagubione urządzenie.

Apple nabrał wody w usta

Schuster ma własną teorię na temat przyczyny tej sytuacji. Dom, którego jest teraz właścicielem, był pierwotnie domem pokazowym. Wydaje się, że Apple Maps przypisał inne domy w okolicy właśnie do tego adresu. Bez względu na to, gdzie teraz zostaje zagubione urządzenie, aplikacja Apple sugeruje, że znajduje się on na terenie domu Schustera.

Schuster niejednokrotnie kontaktował się z pomocą techniczną firmy Apple, aby rozwiązać irytujący problem. Do tej pory firma nie naprawiła jednak sytuacji.

To nie pierwsza sytuacja, kiedy to Find My iPhone generuje nieprawidłowe informacje. W 2022 roku kobieta z Denver pozwała markę po tym, jak policja dokonała nalotu na jej dom opierając się na nieprawdziwych informacjach wygenerowanych przez aplikację.

Z kolei w 2016 roku para pochodząca z Atlanty złożyła oficjalną skargę do Federalnej Komisji Łączności, po tym, jak do ich domu przychodziło wiele osób, kierowanych właśnie przez Find My iPhone.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Gizmodo, oprac. własne