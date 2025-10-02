Aplikacje

Instagram testuje zmianę, którą zauważysz od razu. Czy to dobry ruch?

Instagram nieustannie chce się ulepszać i testuje coraz to nowsze funkcjonalności. Przeprowadzony ostatnio eksperyment ma sprawić, że zakładka główna aplikacji będzie działała podobnie jak na iPadzie i na pierwszy plan wkroczą rolki. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
07:28
0
Nowa strona główna Instagrama?

Instagram testuje potencjalnie istotną zmianę w aplikacji: uczynienie z Reels karty głównej. Eksperyment został przeprowadzony na razie w Indiach. Meta udostępnia Reels i wiadomości prywatne jako dwie pierwsze karty w aplikacji. Skąd taki ruch? Otóż, szef Instagrama, Adam Mosseri jest święcie przekonany, że to właśnie Reels i wiadomości prywatne były kluczowymi czynnikami wzrostu Instagrama w ciągu ostatnich kilku lat. To powód, dlaczego firma teraz skupiła się na tych aspektach. 

Reels (Rolki) niczym karta główna

Na story na swoim Instagramie, Mosseri umieścił film, prezentujący jak będzie działała nowa karta główna aplikacji. I trzeba przyznać, że będzie to dość znajomy widok - pozioma lista Historia nadal zostanie u góry, ale w momencie kiedy zaczniemy przewijać w górę, układ zmieni się w coś, co będzie przypominać wygląd Reels. Będziemy mieli zatem wrażenie, że cały ekran będzie wypełniony filmami.

Zdjęcia z obserwowanych przez nas kont nadal będą uwzględnione w nowej wersji strony głównej, ale tego już film nie zdradza. 

Instagram już eksperymentował z tego typu zmianą, wprowadzając niedawno swoją aplikację na iPada. Aplikacja ta otwiera rolki z zakładki głównej. Meta poinformowała, że zaprojektowała ją dlatego w taki, a nie inny sposób, aby "odzwierciedlić sposób, w jaki ludzie korzystają dziś z większych ekranów - dla relaksującej rozrywki". 

Ruch ten jest także dowodem na to, jak ważne są Reels dla Instagrama. 

 

telepolis
Zródła zdjęć: Ascannio / Shutterstock
Źródła tekstu: The Verge