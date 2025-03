Instagram nabiera rozpędu. Wprowadza bardzo przydatną funkcję

Korzystanie z Instagrama nabierze tempa

To bardzo przydatna funkcja, szczególnie że na przestrzeni kilku ostatnich lat, zarówno Instagram, jak i TikTok, znacznie zwiększyły limity długości filmów. Podczas, gdy wcześniej wideo mogło mieć długość do 15 sekund, teraz mogą mieć nawet kilka minut. Naturalną potrzebą użytkownika zatem, stała się możliwość pomijania niektórych filmów, albo przewijania ich. Szybkie przewijanie do przodu filmów na Instagramie, to coś, co z pewnością podniesie komfort przeglądania wideo na wyższy poziom.