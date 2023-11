ChatGPT to przeżytek? Elon Musk wkracza z własnym AI

Elon Musk zaprezentował własny model sztucznej inteligencji. Grok ma się wyróżniać poczuciem humoru oraz dostępem do aktualnych informacji.

Od chwili przejęcia Twittera wrogiem numer jeden Elona Muska były firmy, które gromadziły olbrzymie ilości danych z platformy, by szkolić swoje modele sztucznej inteligencji. Teraz już wiemy, dlaczego miliarderowi tak bardzo to przeszkadzało. Wszystko po to, by Grok mógł mieć na nie wyłączność.

Grok - nowy konkurent dla ChatGPT

Czym jest Grok? To nowy model sztucznej inteligencji opracowany przez należącą do Muska firmę xAI. Działa on na podobnej zasadzie jak ChatGPT, Bard oraz inne analogiczne modele, udzielając kreatywnych odpowiedzi na zadane pytania. Różnic jest jednak kilka, w tym dwie bardzo istotne.

Po pierwsze, Grok ma korzystać z danych z platformy X.com (dawnego Twittera) w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w swoich odpowiedziach będzie mógł bazować na aktualnych informacjach, w przeciwieństwie do konkurentów, których wiedza ograniczona jest wyłącznie do określonego punktu w czasie.

Po drugie, w przeciwieństwie do konkurencji, której odpowiedzi utrzymywane są w większości w informacyjnym, neutralnym tonie, Grok ma się charakteryzować specyficznym poczuciem humoru. No i rzeczywiście - próbki odpowiedzi, które mieliśmy okazję poczytać do tej pory przywodzą na myśl wypowiedzi gimnazjalisty próbującego zaimponować swoim rówieśnikom. Podejrzewam jednak, że i taki styl znajdzie swoich fanów.

Łyżką dziegciu w tym wszystkim może być fakt, że za dostęp do Groka będzie trzeba płacić. Po zakończeniu betatestów usługa ma być dostępna wyłącznie dla subskrybentów usługi X Premium+, kosztującej 88,56 zł/mies.

