Google z nowościami w Gmailu. Zakupy w sieci będą przyjemniejsze

Karta „Zakupy”, umieszczona w lewym panelu skrzynki odbiorczej, grupuje wszystkie wiadomości dotyczące potwierdzeń zakupów oraz nadchodzących przesyłek na czytelnej, uporządkowanej liście. Dzięki temu użytkownik zyska szybki podgląd wszystkich spodziewanych dostaw. Jest to zupełnie nowy widok w skrzynce Gmaila, który pozwala dotrzeć do wszystkich wiadomości e-mail związanych z zakupami, a także do nowych powiadomień o nadanych przesyłach w jednym prostym, usprawnionym interfejsie.

Google wyjaśnia, że wiadomości o paczkach, które mają dotrzeć w ciągu 24 godzin, będą wyświetlane podobnie jak teraz na górze głównej skrzynki odbiorczej oraz w specjalnych kartach podsumowujących. Dzięki temu łatwiej będzie można znaleźć potrzebne informacje o zamówieniach oraz kontrolować status dostaw, co jest szczególnie przydatne w okresie wzmożonych zakupów, np. przed świętami. Nowa funkcja ma być dostępna zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji webowej.

Dodatkowo Gmail ulepszy kategorię „Promocje” (można ją aktywować w ustawieniach skrzynki) poprzez wprowadzenie opcji sortowania wiadomości według najważniejszych, która faworyzuje wiadomości od nadawców i marek, z którymi użytkownik wchodzi w najczęstsze interakcje. Pojawią się też specjalne podpowiedzi, które wyróżnią aktualne promocje i oferty. Użytkownicy mogą jednak w każdej chwili wrócić do dotychczasowego sortowania według najnowszych e-maili.