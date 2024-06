Google Meet tłumaczy rozmowy na język polski

Google Meet właśnie ogłosił automatyczne napisy generowane w czasie rzeczywistym podczas spotkań wideo oraz tłumaczenie ich na w sumie 87 języków. W tym na język polski.

Nowe języki i funkcje Google Meet

Google Meet ogłosiło wsparcie dla tłumaczenia napisów na 52 nowe języki oraz 11 nowych języków w napisach zamkniętych, dostępnych ekskluzywnie dla klientów Workspace. Nowa funkcjonalność ma na celu zwiększenie wartości i atrakcyjności usługi w konkurencyjnym rynku komunikacji wideo, gdzie rywalizuje z takimi gigantami jak Zoom i Skype.

Pełne wsparcie językowe dla tłumaczenia napisów otrzymają klienci Gemini for Workspace. Firma zaznaczyła, że wsparcie to obejmie również niektóre wcześniej wprowadzone języki, co w sumie daje wsparcie dla 69 języków. Uczestnicy spotkań, którzy nie posiadają konta Google Workspace, nadal będą mogli korzystać z tłumaczenia napisów na żywo, pod warunkiem że wydarzenie jest organizowane przez osobę z odpowiednim kontem.

Tłumaczone napisy teraz w pełni obsługują 69 języków, co umożliwia tłumaczenie między ponad 4,600 parami języków.

Idą zmiany

Jak wcześniej ogłoszono, tłumaczone napisy w Google Meet będą dostępne wyłącznie dla klientów Gemini for Google Workspace. Zmiana ta wejdzie w życie od 22 stycznia 2025 roku, kiedy to istniejący i nowi klienci nie będą już mieli dostępu do tłumaczonych napisów w ramach subskrypcji Google Workspace. Od tej daty tłumaczone napisy będą dostępne tylko w następujących dodatkach Gemini: Gemini Enterprise, AI Meetings and Messaging oraz Gemini Education Premium.

Zobacz: MediaMarkt wyprzedaje Samsunga. Rabaty za zakupy w aplikacji

Zobacz: ChatGPT 5 dorówna inteligencją doktorowi nauk

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock - Dmytro Zinkevych

Źródło tekstu: Google, oprac. wł