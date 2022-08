Mapy Google przeniosą cię w czasie. Nie żartuję

OmnesViae to projekt odtworzenia Imperium Rzymskiego w postaci Google Maps. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałyby mapy Google w średniowieczu? Teraz możecie poznać odpowiedź.

Nawigacja do powszechnego użytku trafiła stosunkowo niedawno, lecz tak wrosła w społeczeństwo, że nie wyobrażamy sobie już bez niej życia. Jednak kiedyś i bez map Google dało się dotrzeć w każde miejsce. Jeśli jednak zżera cię ciekawość, jak technologia ta sprawdziłaby się już w starożytności, to jest sposób, by to sprawdzić. Powstał projekt Omnes Viae, w ramach którego odtworzono rzymskie drogi w postaci nawigacji.

Omnes Vae, czyli wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, skąd wzięło się powiedzenie, że wszystkie drogi prowadza do Rzymu, to możesz się o tym łatwo przekonać. Rzymianie byli niesamowitymi budowniczymi, a ich imperium rozciągało się przez wiele setek kilometrów. Ważne zatem było, by towary i wojska mogły szybko podróżować. W OmnesVae (z łac. wszystkie drogi) masz możliwość zaplanowania trasy po starożytnym Rzymie.

Żeby to zrobić, wystarczy wpisać dwie miejscowości, czyli skąd rozpoczynamy podróż i dokąd chcemy się udać. Ważne jest to, aby lokalizacje znajdowały się na terenie starożytnego Rzymu. Należy też wpisać poprawną, łacińską nazwę miejsca. Gdy już uda nam się to zrobić, zostanie dla nas zaznaczona najbardziej optymalna trasa. Uwzględnione zostaną wszystkie miejscowości, przez które przyjdzie nam przejechać oraz rzeki, które trzeba będzie przekroczyć.

Projekt wzorowany jest na Tabula Peutingeriana, czyli rozległej mapie połączeń komunikacyjnych z czasów późnego Cesarstwa Rzymskiego. Dlatego też bazuje na prostych liniach, a nie poprawnych geograficznie.

Źródło zdjęć: Shutterstock/Omnes Vae

Źródło tekstu: Omnes Vae własne