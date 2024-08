Google ma nową aplikację. Nie zainstalujesz jej na telefonie

Google zapowiedział nową aplikację. Tym razem nie trafi ona na smartfony czy tablety, a na komputery. Google Essentials na początku trafi do PC-tów marki HP.

Google Essentials to nowa aplikacja, która tym razem trafi na komputery. W pierwszej kolejności appka pojawi się na komputerach HP z systemem Windows. Dotyczy to zarówno serii konsumenckich, jak i gamingowych: Spectre, Envy, Pavilion, OMEN, Victus i HP Brand.

Aplikacja Google Essentials

Google Essentials jest czymś w rodzaju hubem z innymi aplikacjami i usługami amerykańskiego giganta. Za jej pomocą można między innymi uruchomić mobilne produkcje pokroju Clash of Clans czy CookieRun: Tower of Adventures. Co ważne, jeśli zalogujemy się na konto Google, to nasze postępy w tych tytułach będą synchronizowane z urządzeniem mobilnym.

Poza tym w Google Essentials pojawią się też skróty do innych usług Google, w tym między innymi Zdjęć i Wiadomości, co ułatwi synchronizację z telefonem. Poza tym z poziomu aplikacji da się też włączyć Dokumenty Google, Dysk oraz Kalendarz. Ponadto kwalifikujący się subskrybenci Google One mogą uzyskać dostęp do 2-miesięcznego okresu próbnego Google One 100 GB.

W przyszłości Google Essentials ma się pojawić na większej liczbie komputerów, także innych producentów. Co ważne, każdą z usług Google da się odinstalować, w tym także całą nową aplikację.

