Gmail: aktualizacja wprowadza więcej informacji o kontaktach

Najnowsza aktualizacja poczty Gmail wprowadza nowość związaną z kontaktami. A konkretnie - wyświetlanie szczegółowych informacji o osobach z listy. Jak to działa?

Google wprowadziło nowość dla wszystkich użytkowników Gmaila - zarówno prywatnych, jak i biznesowych, organizacji, itp. Nie jest to jakaś rewolucyjna zmiana, ale może przydać się np. w sytuacji, gdy chcesz szybko znaleźć numer telefonu do współpracownika. Umożliwia wyświetlenie szczegółowych danych na jego/jej temat, a także historii korespondencji, stanowiska w firmie czy roli w projekcie. Aby zyskać te dane, należy kliknąć na Kontakty i wskazać wybraną osobę. Wygląda to tak, jak na poniższym zrzucie ekranu:

Google zapowiada, że będzie można dowiedzieć się w ten sposób o każdym użytkowniku Google Workspace (czyli dawniej G Suite). Funkcja wspierana jest w konsoli admina pakietu, a także współpracuje z Google Cloud Directory Sync i Admin SDK. Cel jej wprowadzenia? Oczywiście usprawnienie pracy oraz lepsza wymiana informacji w firmie. Aktualizacja rozprowadzana jest od dzisiaj i wkrótce nowa funkcja znajdzie we wszystkich skrzynkach Gmail.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google