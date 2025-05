Duolingo namieszało, teraz próbuje się wycofać. Ale czy na pewno?

Firma nie tylko postanowiła zwolnić stopniowo wszystkich kontrahentów, ale także uczynić AI wymogiem dla każdego aspektu swojej działalności. Nie ma się co dziwić, że na wieść o tym, w social mediach momentalnie zawrzało i pojawiło się wiele głosów, wzywających do odinstalowania aplikacji.

Okazuje się, że w odpowiedzi na negatywne reakcje, że Duolingo, będzie opierać się na sztucznej inteligencji, co może zagrozić miejscom pracy, dyrektor generalny Louis von Ahn próbował wycofać się ze swoich słów. Miliarder przyznał na portalu LinkedIn, że jego notatka na temat sztucznej inteligencji nie była jasna. A nie ma co ukrywać, niektórych użytkowników doprowadziła ona wręcz do szału - skłaniając do rezygnacji z aplikacji oraz anulowania subskrypcji premium.