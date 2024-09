Discord wprowadza protokół DAVE. To kluczowa zmiana

Discord poinformował o wprowadzeniu protokołu DAVE. Po tą nazwą kryje się ważna zmiana, która poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Discord wprowadza w swojej aplikacji protokół DAVE. Po tą tajemniczą nazwą kryje się ważna funkcja dla naszego bezpieczeństwa. Co konkretnie? Chodzi o szyfrowanie end-to-end (E2EE), które będzie obejmować teraz większość konwersacji w komunikatorze.

Discord wprowadza szyfrowanie end-to-end

Protokół DAVE został opracowany we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa z firmy Trail of Bits. Obejmie on prywatne rozmowy głosowe i wideo, wiadomości głosowe wysyłane w małych grupach, a także na serwerach, a także streaming na żywo.

Dzisiaj rozpoczniemy migrację wiadomości głosowych i wideo w DM (red. prywatne wiadomości), grupowych DM, kanałach głosowych i transmisjach na żywo do korzystania z E2EE. Będziesz mógł potwierdzić, kiedy rozmowy są szyfrowane end-to-end i przeprowadzić weryfikację innych członków w tych rozmowach.

- czytamy w komunikacie Discorda.

Co najważniejsze, Discord zdecydował się udostępnić protokół i wspierające go biblioteki w ramach open-source, umożliwiając dokładną analizę przez badaczy zajmujących się bezpieczeństwem. Opublikowano również białą księgę z pełnymi informacjami technicznymi, zapewniając przejrzystość wobec społeczności.

