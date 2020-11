Chrome: Google testuje dwie nowe, praktyczne funkcje

Internetowy gigant zdominował rynek przeglądarek, a dwie nowe funkcje mogą jeszcze bardziej umocnić go na pozycji lidera. A co ciekawe - jeśli masz Chrome 87, już możesz testować jedną z nich.

Ta funkcja to możliwość przeszukiwania otwartych kart w celu znalezienia poszukiwanej oraz wejścia do ustawień przeglądarki poprzez wpisanie słów kluczowych w pasku adresu. Jak to wygląda? Przypuśćmy, że masz otwartych kilkanaście kart - wpisz w pasku adresu pierwsze słowa poszukiwanej strony i zobaczysz, że pojawia się możliwość przełączenia na daną kartę - jak na zrzucie ekranu poniżej.

W ten sam sposób można znaleźć ustawienia, jak "wyczyść dane" czy "edytuj hasła". Aby uruchomić tę funkcję:

wpisz w pasku adresu Chrome: Chrome://flags i zatwierdź Enterem

i zatwierdź Enterem wpisz do wyszukiwarki ustawień Omnibox

przełącz opcje "Omnibox suggestion button row" oraz "Omnibox Pedal Suggestions" na włączone

zrestartuj przeglądarkę



Funkcja, nad którą Google dopiero pracuje to lepsza integracja Chrome z antywirusami. Dotyczy to zwłaszcza funkcjonowania przeglądarki na Windows 10. Obejmuje zarówno własne technologie ochronne systemu, jak i oprogramowanie firm trzecich. W tej chwili niektóre pobierane z sieci pliki mogą być blokowane - nawet, jeśli nie są szkodliwe. Ma się to zmienić na lepsze, czyli nie będzie omyłkowego ich blokowania. Być może zmiana ta wejdzie już w kolejnym wydaniu Chrome, czyli Chrome 88.

Źródło zdjęć: Andrea Piacquadio/Pexels

Źródło tekstu: Windows Latest