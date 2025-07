Cooler Master ma sprzęt, który dopasujesz idealnie pod siebie

Tajwańska firma Cooler Master , czyli jeden z największych producentów sprzętu komputerowego na świecie, kolejny raz rozszerza swoje portfolio. Tym razem do sprzedaży trafia prezentowana na targach Computex 2025 przewiewna obudowa typu open-frame, która skierowana jest do najbardziej wymagających użytkowników i entuzjastów PC.

Cena nie należy do niskich, bo mowa o 849 złotych

W środku zmieszczą się płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; karty graficzne o długości do 485 mm; chłodzenia procesora o wysokości do 190 mm oraz zasilacze ATX o nie dłuższe niż 235 mm. Nie zabrakło miejsca dla rozbudowanego chłodzenia - MasterFrame 600 obsługuje do 11 wentylatorów oraz radiatory o długości do 420 mm, które można zamontować z przodu, na górze lub z boku.