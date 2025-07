Meta nie bierze jeńców. Ostatni zakup kosztował ich 727 milionów

Meta po raz kolejny udowadnia, że nie cofnie się przed niczym, by zdobyć najlepsze talenty w wyścigu po ogólną sztuczną inteligencję (tzw. AGI). Niedawno informowaliśmy Was o "kradzieży" Ruominga Panga z Apple, gdzie nadzorował on 100-osobowy zespół pracujący nad LLM dla usług takich jak Apple Intelligence i Siri. A teraz wiemy ile to kosztowało.