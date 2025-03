Konkurent X chwali się nowymi funkcjami. Będziecie zadowoleni z każdej

Rewolucja odnośnie przesyłania filmów

W ramach aktualizacji v1.99 platforma mediów społecznościowych Bluesky pozwala teraz użytkownikom na przesyłanie filmów o długości do trzech minut. To wielka i zauważalna zmiana, bowiem do tej pory możliwe było przesyłanie zaledwie 60 sekundowych wideo. Dla porównania - Instagramowe Reels (Rolki) także mogą mieć długość do 3 minut teraz, ale jeszcze całkiem niedawno istniała możliwość umieszczania zaledwie 90 sekundowych filmów. Aplikacja TikTok z kolei, pozwala swoim użytkownikom na nagrywanie i zamieszczanie filmów o czasie trwania do 10 minut.