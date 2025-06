Adobe Photoshop w końcu trafił na Androida. Użytkownicy iPhone mają czego zazdrościć

Photoshop to jedno z najpopularniejszych narzędzi do edycji grafiki na świecie. I chociaż sam w swej cebulowatości preferuję Gimpa, bo zdaję sobie sprawę, że jego główną przewagą nad oprogramowaniem od Adobe jest jego cena, która wynosi równe 0 zł. Tak się natomiast składa, że tyle samo przyjdzie zapłacić użytkownikom Androida za Photoshopa.

Adobe Photoshop na Androida

Nie jest to jednak stan domyślny, a przejściowy. Mamy tu do czynienia z wczesną wersją beta . I chociaż oferuje ona już większość kluczowych funkcji, to wymaga porządnych testów. Tu pojawiają się użytkownicy, którzy mogą korzystać a aplikacji całkowicie za darmo, jednocześnie sprawdzając ją od podszewki.

Oczywiście to nie tak, że Photoshop na Androida wcale na siebie nie zarabia. Wręcz przeciwnie. Podczas działania aplikacji wyświetlają się w niej reklamy . Chociaż nie są one zbyt inwazyjne. A przynajmniej na takie nie trafiłem podczas tych kilku minut zabawy z programem.

Photoshop na Androida ma pewien problem

Już teraz zauważyłem jednak pewną, znaczną niedogodność. Otóż, mimo że teoretycznie wymaga on Androida 11 do działania, to nie można go zainstalować na wielu nowszych urządzeniach.