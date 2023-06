Netflix odleciał. Zażądał usunięcia legalnej strony

Krucjata antypiracka czasem wchodzi za mocno, a na poważnie – pomylił się algorytm. Nikt tego nie zweryfikował i mamy gotowe fałszywe oskarżenie.

Nie ma nic dziwnego w tym, że nadawcy walczą z piractwem swych treści. Co innego jednak, gdy ktoś zapędzi się na tyle, aby zażądać usunięcia witryny całkowicie legalnej, która w dodatku promuje jego ofertę.

Netflix wysłał do amerykańskich władz wniosek, aby z powodu rzekomego naruszenia praw autorskich zablokować aplikację Realgood – donosi Torrent Freak. Rzecz w tym, że platforma ta nie ma nic wspólnego z piractwem. Jedynie agreguje znane filmy i seriale, a zamieszczane linki prowadzą wprost do samych nadawców, czyli m.in. do Netfliksa.

Sprawa jest tym bardziej kuriozalna, że wkrótce po Netfliksie identyczny wniosek wystosowali włodarze Amazon Prime Video. Również w kontekście Realgood, podkreślmy.

Niemniej incydent ma też proste wyjaśnienie. Jak się okazuje, obydwa serwisy streamingowe reprezentuje jedna i ta sama agencja ochrony praw autorskich, spółka Marketly z Sunnyvale. Z powodu błędu algorytmów filtrujących agregator Realgood został określony jako piracki, a reszta zadziała się niejako z automatu.

Oczywiście tu mimowolnie nasuwa się pytanie, ile zarzutów o naruszenie praw autorskich jest w takim razie błędnych. Cóż, akurat takiej statystyki nikt nie prowadzi.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Yalcin Sonat / Shutterstock

Źródło tekstu: Torrent Freak, oprac. własne