Polacy powalczą o trofeum w CS2. Znamy reprezentantów naszego kraju

Już wkrótce odbędzie się kolejna edycja turnieju IEM w Katowicach. Tym razem wśród najlepszych graczy na świecie ponownie zobaczymy nazwiska z Polski. Choć niektórzy w innej roli niż sprzed lat.

29 stycznia rozpocznie się kolejna edycja IEM Katowice. Impreza potrwa do 11 lutego, a jej finał (9-11 lutego) odbędzie się, jak co roku, w Spodku, który stanie się polem bitwy o jedno z najbardziej prestiżowych trofeów w świecie Counter-Strike, część puli nagród w wysokości 1 000 000 USD i pożądany tytuł Mistrza ESL Pro Tour (EPT) dla CS2. Tegoroczny IEM Katowice będzie pierwszym wydarzeniem Mistrzostw EPT rozgrywanym w nowej odsłonie gry.

Polacy powalczą o trofeum IEM

Podczas zmagań w katowickiej arenie zobaczymy wielu polskich graczy ze swoimi międzynarodowymi drużynami. Puchar IEM Katowice to marzenie każdego polskiego zawodnika, a możliwość zagrania o niego przed rodzimą publicznością w kultowej esportowej arenie to ogromny zaszczyt. Póki co, od wielkiego triumfu Złotej Piątki grającej pod banderą Vitrus.Pro w 2015 roku nikomu z Polaków nie udało się sięgnąć po to trofeum. Czy rok 2024 to zmieni?

Na scenę katowickiego Spodka powrócą czterej członkowie słynnej Złotej Piątki, która pod banderą drużyny Virtus.pro zatriumfowała podczas ESL Major Series One Katowice 2014. Filip “NEO” Kubski, Wiktor “TaZ” Wojtas oraz Jakub “kuben” Gurczyński zmierzą się jako trenerzy konkurujących ze sobą drużyn – NEO przewodząc FaZe Clan, TaZ broniącej tytuł drużynie G2 Esports, natomiast kuben sprawując pieczę nad ENCE, czempionami tegorocznej edycji IEM Dallas. Janusz “Snax” Pogorzelski z kolei wykaże się w roli in-game leadera składu Gamer Legion.

W roli zawodników zobaczymy również Kamila "siuhy'ego" Szkaradka z MOUZ, Pawła "dychę" Dychę z ENCE, Szymona "kRaSnaLa" Mrozka z Monte i Mateusza "Mantuu" Wilczewskiego z BIG. To jednak nie koniec, bowiem wczorajszy dzień przyniósł ogromne zmiany dla zespołu ENCE, którego skład diametralnie się zmienił – Do drużyny Dychy dołączyło trzech kolejnych polskich zawodników, do tej pory grających pod banderą 9INE – Aleksander "hades" Miskiewicz, Krzysztof "Goofy" Górski oraz Kacper "Kylar" Walukiewicz.

Drużyny, które zakwalifikowały się do Mistrzostw IEM Katowice:

Faza Grupowa

G2 Esports (zakwalifikowane poprzez IEM Cologne 2023),

MOUZ (zakwalifikowane poprzez sezon 18 EPL),

FaZe Clan (zakwalifikowane poprzez IEM Sydney 2023),

Team Vitality (zakwalifikowane poprzez EWR),

Complexity (zakwalifikowane poprzez EWR)

Natus Vincere (zakwalifikowane poprzez EWR)

MONTE (zakwalifikowane poprzez EWR)

Team Falcons (zakwalifikowane poprzez EWR)

Faza Play-In

Cloud9 (zakwalifikowane poprzez EWR)

Virtus.pro (zakwalifikowane poprzez EWR)

HEROIC (zakwalifikowane poprzez EWR)

FURIA Esports (zakwalifikowane poprzez EWR)

M80 (zakwalifikowane poprzez EWR)

Rooster (zakwalifikowane poprzez EWR)

The Mongolz (zakwalifikowane poprzez EWR)

BIG (zakwalifikowane poprzez EWR)

GamerLegion (zakwalifikowane poprzez EWR)

Apeks (zakwalifikowane poprzez EWR)

Astralis (zakwalifikowane poprzez EWR)

Eternal Fire (zakwalifikowane poprzez EWR)

BetBoom Team (zakwalifikowane poprzez EWR)

ENCE (zakwalifikowane poprzez EWR)

Team Spirit (zakwalifikowane poprzez EWR)

Ninjas in Pyjamas (zakwalifikowane poprzez EWR)

MIBR (zakwalifikowane poprzez EWR)

Movistar Riders (zakwalifikowane poprzez EWR)

Paloma (zakwalifikowane poprzez ESL Mistrzostwa Polski 2023).

