YouTube Premium. Wzrost cen nawet o 60 procent

YouTube po raz kolejny podwyższa ceny za pakiet Premium. Niektórzy użytkownicy zapłacą nawet 40-60 proc. więcej niż dotychczas.

YouTube po raz kolejny podnosi ceny za pakiet Premium. Użytkownicy nie przyjęli tego ze zrozumieniem. W mediach społecznościowych dominują przede wszystkim głosy niezadowolenia, bo niektórzy muszą płacić nawet po 40-60 proc. więcej niż do tej pory.

Podwyżka cen za YouTube Premium

Z podwyżkami muszą zmierzyć się użytkownicy między innymi w kilku europejskich państwach, np. we Włoszech, Belgii oraz Holandii. Tam ceny wzrosły z 11,99 do 13,99 euro za plan indywidualny oraz z 17,99 aż do 25,99 za plan rodzinny. Podwyżki zauważyli też użytkownicy w Danii, Szwajcarii, Szwecji, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Malezji, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Kolumbii oraz Tajlandii, ale ich wysokość jest zależna od konkretnego rynku.

Google twierdzi, że podwyżka jest konieczna, aby serwis mógł dostarczać jak najlepsze treści i usługi, a także wspierać artystów i twórców, których oglądamy na YouTube. Za niektóre pakiety (szczególnie rodzinne) ceny wzrosły nawet o 40 proc. Jeszcze gorzej mają osoby, które subskrybują YouTube Premium przez płatności Apple. W tym wypadku niektórzy zapłacą nawet o 60 proc. więcej, co prawdopodobnie jest związane z dodatkową prowizją firmy z Cupertino.

Na liście na szczęście nie ma Polski, ale wydaje się, że kolejna podwyżka w naszym kraju jest tylko kwestią czasu. Co prawda ceny wzrosły już w listopadzie ubiegłego roku, ale obawiam się, że na tym się nie skończy. Prędzej czy później za YouTube Premium będziemy musieli zapłacić jeszcze więcej, czy tego chcemy, czy nie.

Zobacz: Google odświeża YouTube'a. Sprawdź, co się zmieniło

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena