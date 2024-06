YouTube ma nowe reklamy. Mają być nie do zablokowania

YouTube testuje nową wersję reklam. Te mają być szczególnie trudne do zablokowania przez wtyczki typu AdBlock.

YouTube wiele robi, aby albo przekonać nad do korzystania z abonamentu Premium, albo do oglądania reklam. Walka trwa i użytkownicy wciąż znajdują sposoby, aby obejść blokady serwisu, ale Google też nie złożył jeszcze broni. Nowe reklamy mają być trudne do zablokowania.

Informacje o nowych reklamach przekazał twórca aplikacji SponsorBlock, która służy do przeskakiwania bloków sponsorowanych w filmach na YouTubie. Ujawnił on, że YouTube testuje nowe reklamy, które do filmów dodawanie są po stronie serwera. Co to zmienia? Takie reklamy nie są osobnym bytem, a integralną częścią filmu, a przez to są dużo trudniejsze do zablokowania.

Na razie nowe reklamy są testowane w wąskim gronie użytkowników, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu, aż będą na szerszą skalę wykorzystywane w serwisie. Trudno jednoznacznie zadeklarować, że będą one nie do zablokowania. Użytkownicy wielokrotnie udowodnili, że ograniczenia YouTube'a da się obejść. Czy tak samo będzie w tym przypadku? Nie wiadomo. Na pewno nowe reklamy będą trudniejsze do zablokowania niż dotychczasowe.

