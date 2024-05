YouTube utrudnia życie użytkownikom. Nie da się obejrzeć filmu

YouTube wymyślił kolejny sposób na walkę z użytkownikami, którzy blokują reklamy. Teraz nie pozwala im obejrzeć żadnego materiału.

YouTube w ostatnim czasie robi wiele, aby zachęcić użytkowników do wykupienia pakietu Premium. Najczęściej robi to nie za pomocą marchewki, a kija, utrudniając życie wszystkim tym, którzy blokują reklamy. Nowa metoda praktycznie uniemożliwia obejrzenie jakiegokolwiek filmu.

YouTube walczy z blokerami reklam

Do tej pory YouTube na różne sposoby próbował uprzykrzyć życie tym, którzy blokują reklamy. Zaczęło się od wyświetlania irytujących powiadomień, a skończyło na obniżeniu prędkości dla każdego, kto ma AdBlocka. Nowy sposób jest jeszcze bardziej perfidny, bo praktycznie nie da się nic obejrzeć.

YouTube zaczął automatycznie przewijać wszystkie filmy do samego końca. Próba cofnięcia materiału nic nie daje, bo ten zaczyna ładować się w nieskończoność. Dzieje się tak u użytkowników, którzy mają zainstalowanego i aktywowanego AdBlocka.

Wygląda na to, że na razie nie działa to jeszcze u wszystkich, ale coraz więcej osób donosi o podobnym problemie. Wyłączenie blokera reklam rozwiązuje sytuację, więc widać, że jest to celowe działanie platformy. YouTube stoi na stanowisku, że albo kupujesz Premium, albo oglądasz reklamy. Innego wyboru nie ma, a przynajmniej na razie, bo jestem pewien, że wkrótce pojawi się rozwiązanie tego problemu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chubo - my masterpiece / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech