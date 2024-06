YouTube wygląda dziwnie? To nie błąd, to nowość

YouTube daje użytkownikom abonamentu Premium możliwość przetestowania nowego wyglądu serwisu. Nie wszystkim zmiana się podoba.

Przez kilka ostatnich miesięcy wybrani użytkownicy YouTube'a otrzymali nowy wygląd strony odtwarzania filmu, który w większości przypadków nie przypadł im do gustu. Odświeżenie designu spotkało się z dużą krytyką. Google początkowo cofnął część zmian, ale po czasie te zaczęły pojawiać się ponownie. Teraz mogą je sprawdzić wszyscy użytkownicy YouTube Premium.

Nowy wygląd YouTube'a

Nowy wygląd YouTube pojawił się najpierw w kwietniu, ale po dużej krytyce został wycofany. Kolejną próbę Google podjął w maju. Teraz odświeżony design mogą sprawdzić wszyscy posiadacze wersji YouTube Premium. W tym celu należy przejść na stronę youtube.com/new i kliknąć "wypróbuj" przy "nowa strona odtwarzania filmu". Po chwili zobaczycie nową wersję.

Co ważne, nowa strona odtwarzania filmu dostępna jest tylko i wyłącznie na komputerach. Jeśli z YouTube'a korzystacie na telefonie lub telewizorze, to wtedy nic się nie zmieni. No i nową wersję mogą włączyć tylko posiadacze wersji Premium. Zwykli użytkownicy muszą się na razie obejść smakiem.

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google