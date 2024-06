YouTube dodaje więcej funkcji do krótkich klipów wideo

YouTube dopiero co wprowadził możliwość wyszukania piosenki przez nucenie melodii. Teraz idzie o krok dalej. Po funkcji Dream Truck, przyszła kolej na Dream Screen.

Platforma YouTube coraz chętniej dodaje nowe, eksperymentalne funkcje, które wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji. Większość testowych funkcji YouTube Shorts spotyka się z entuzjazmem użytkowników.

Najpotrzebniejsza funkcja świata, w postaci możliwości wyszukania ulubionej piosenki, jedynie poprzez nucenie melodii, została dodana w zeszłym miesiącu. Teraz przyszła kolei, na kolejne urozmaicenia.

YouTube Shorts coraz atrakcyjniejsze

YouTube Shorts to 60-sekundowe filmiki o pionowym kadrze, które mają konkurować z TikTokiem. Już teraz za pomocą jednego kliknięcia jesteśmy w stanie stworzyć fajne ścieżki dźwiękowe, z wykorzystaniem głosów artystów, generowanych przez AI. Utworzone w ten sposób utwory mogą być wykorzystywane w krótkich YouTube Shorts. Dzięki temu, te krótkie filmiki, tworzone dla odbiorców smartfonów stają się atrakcyjniejsze.

YouTube wprowadził także analogiczną funkcję, ale z utworami instrumentalnymi.

Po funkcji Dream Truck, przyszła kolej na Dream Screen

Już od tego tygodnia, wybrani użytkownicy, będą mogli przetestować też inną eksperymentalną funkcję - Dream Screen, czyli "tło zielonego ekranu generowane przez sztuczną inteligencję" w YouTube Shorts. Funkcja ta pozwala wybierać filmy z zielonego ekranu do filmików. Wystarczy wpisać dowolne podpowiedzi w tle, a AI wygeneruje wszystko, co trzeba (póki co działa to tylko w języku angielskim).

YouTube obiecuje, że jeszcze w tym roku funkcja stanie się dostępna dla szerszej grupy użytkowników.

YouTubeShorts w 2022 roku miało ponad 1,5 mld użytkowników miesięcznie. Obecnie liczba ta wzrosła do 2 mld. Użytkownicy generują około 70 miliardów wyświetleń dziennie. W Polsce, według danych na lipiec 2023, z YouTube korzysta ok. 25 milionów zalogowanych użytkowników.

