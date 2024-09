TVP z nowymi funkcjami w serwisie VOD. Teraz jest na bogato

Telewizja Polska udostępniła nowe funkcje w swoim serwisie streamingowym TVP VOD. Zalogowani użytkownicy usługi mogą korzystać m.in. z funkcji catch up umożliwiającej oglądanie treści nawet 7 dni po ich emisji linearnej.

Najnowsza aktualizacja sekcji kanałów na żywo dostępnych w aplikacji TVP VOD oprócz funkcji catch up umożliwia też przewijanie audycji (funkcja timeshift), oglądanie ich od początku (startover) oraz przegląd audycji trwających, przyszłych i przeszłych w zakresie ostatnich 7 dni, bez przerywania oglądania bieżącego programu (picture-in-picture).

Użytkownicy korzystający z opcji Backward-EPG, przeglądając program telewizyjny, otrzymują ponadto informacje, które z audycji są już dostępne w serwisie TVP VOD (są one oznaczone specjalną ikonką), dzięki czemu mogą obejrzeć je jeszcze przed zaplanowaną emisją w telewizji linearnej.

TVP VOD – zmiany w odtwarzaczu

Telewizja Polska wprowadziła też duże zmiany w samym odtwarzaczu. Teraz, oglądając program w trybie pełnoekranowym, użytkownicy mogą zmieniać kanały za pomocą strzałek góra/dół w przeglądarce internetowej, a na urządzeniach mobilnych dodatkowo poprzez przesunięcie palcem.

Na bieżąco dostępna jest też informacja o czasie pozostałym do końca audycji oraz o tym, co będzie emitowane w następnej kolejności. Oprócz tego również z poziomu odtwarzacza dostępne są funkcje timeshift, catch up i startover. Pod paskiem postępu znajduje się przycisk Program TV, który pozwala na szybki dostęp do pełnego widoku EPG.

Serwis TVP VOD umożliwia dostęp do 7-dniowej historii kanałów linearnych Telewizji Polskiej (TVP1, TVP2, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Sport, TVP Seriale, TVP HD, TVP Historia, TVP ABC, TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Historia 2, Alfa TVP, TVP ABC 2, TVP Kultura 2, Telewizja Biełsat, TVP World, TVP Parlament Sejm, TVP Parlament Senat) oraz do 16 kanałów oddziałów terenowych TVP.

Z TVP VOD można korzystać na komputerach, urządzeniach mobilnych i telewizorach Smart TV. Nowe funkcjonalności są dostępne na urządzeniach mobilnych oraz w wersji przeglądarkowej. Korzystanie z nowych opcji wymaga aktualizacji aplikacji TVP VOD dostępnej w App Store i w Sklepie Play.

