TVN ma ciężary. Może zostać sprzedany

Warner Bros poważnie rozważa sprzedaż polskiego TVN. Amerykanie chcą w ten sposób poprawić wyniki finansowe grupy. Muszą zacisnąć pasa.

Grupa Warner Bros Discovery powstała w kwietniu 2022 roku z połączenia dwóch medialnych gigantów Discovery i WarnerMedia. Powodem takiej decyzji była próba walki tych tradycyjnych medialnych firm z rosnącą dominacją platform streamingowych takich jak Netflix, czy Disney.

Niestety, akcjonariusze nie są przekonani co do skuteczności działań amerykańskiego giganta. Kolejne spadki cen akcji sprawiają, że zarząd firmy musi szukać nowych rozwiązań, które mogłyby odmienić negatywny trend.

Według doniesień Financial Times, obecnie rozważane są dwie możliwości. Pierwszą z nich jest rozstanie. Opcja, w której firmy wychodzą z podpisanej w 2022 umowy połączenia. Według specjalistów i prawników jest to jednak opcja bardzo skomplikowana i trudna do realizacji. O wiele łatwiejsze i szybsze w realizacji jest drugie rozwiązanie. Mianowicie sprzedaż niektórych mniejszych biznesów prowadzonych przez spółkę. W tym przypadku do sprzedaży wytypowane zostało studio gier Warnera, które jest producentem między innymi gry Harry Potter. Drugą opcją jest pozbycie się polskiego TVN. Nie byłaby to pierwsza sprzedaż dokonana przez Warner Bros Discovery. W ramach oszczędności i kontroli kosztów spółka sprzedała już niedawno brytyjskie studio produkcyjne All3Media.

Firma natomiast wykluczyła sprzedaż swojej największej stacji telewizyjnej, czyli amerykańskiego CNN.

W przeciwieństwie do całej grupy, polski TVN radzi sobie całkiem nieźle. W 2023 roku polska telewizja wygenerowała przychody wysokości 1,91 miliarda złotych, co oznacza wzrost o ponad 4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk grypy TVN wyniósł aż 26,5 % z 331,8 miliona w 2022 roku do 419,7 milionów w 2023 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: Financial Times