Gwiezdne Wojny z Ryanem Goslingiem trafią do kin. Znamy datę premiery

Reżyser to Shawn Levy, którego możemy kojarzyć z Deadpool&Wolverine , a w roli głównej zobaczymy bożyszcze wielu kobiet - Ryana Goslinga. Produkcja ma wystartować po wakacjach, a film trafi do kin 28 maja 2027 roku.

Przypomnijmy, że Lucasfilm ma spore problemy z wprowadzeniem do kina kolejnego filmu z serii Gwiezdnych Wojen od czasu pojawienia się w 2019 roku filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Mimo, że wiele już było propozycji w tym temacie i to ogłoszonych. Niestety, większość z nich okazało się jedynie plotkami.

Gwiezdne Wojny: Starfighter to nie jedyny nadchodzący film z serii Gwiezdnych Wojen, jakie widnieją w harmonogramie. Poprzedzać go będzie spin-off Mandalorianina. Jego premiera kinowa to 22 maja 2026 rok.