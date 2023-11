SkyShowtime tanieje jesienią. Nie każdy skorzysta

Długie jesienne i zimowe wieczory można spędzić w towarzystwie dobrego filmu lub serialu. Te znajdziemy między innymi w serwisie SkyShowtime, który teraz można mieć przez 3 miesiące taniej.

W połowie lutego tego roku w Polsce zadebiutował powstały niewiele wcześniej nowy serwis VoD – SkyShowtime. Platforma oferowała na start bardzo dobrą promocję, w ramach której miesięczna cena abonamentu wynosiła tylko 12,49 zł. To połowa normalnej ceny. Co więcej, ta cena miała obowiązywać tak długo, jak długo opłacamy subskrypcję. U mnie póki co to działa.

Nie każdy jednak chciał lub mógł skorzystać z oferty SkyShowtime. Z myślą o takich osobach jest aktualna promocja tej platformy streamingowej, dzięki której opłata jest przez trzy miesiące niższa i wynosi 14,99 zł miesięcznie. To o 10 zł miesięcznie taniej, niż wynosi standardowa cena subskrypcji (24,99 zł).

Promocji potrwa do 27 listopada 2023 roku. Mogą z niej skorzystać tylko nowi subskrybenci.

SkyShowtime – co obejrzeć?

W serwisie SkyShowtime można obejrzeć wiele kinowych hitów, również tych całkiem świeżych. Są wśród nich między innymi takie tytuły, jak:

Dungeon & Dragons. Złodziejski honor. Czarujący złodziej i grupa awanturników planują odzyskać zaginioną relikwię. Robią sobie jednak wrogów wśród niewłaściwych osób, co mocno krzyżuje ich zamiary.

Wyspa tajemnic. Gdy amerykański szeryf, Teddy Daniels, przybywa do zakładu dla chorych psychicznie przestępców na Shutter Island, odkrywa okrutną prawdę o wyspie i zdaje sobie sprawę, że nie ma możliwości ucieczki z pewnych miejsc.

Super 8. Latem 1979 roku grupa przyjaciół z miasteczka w stanie Ohio kręci film za pomocą kamery Super 8. Są świadkiem wypadku pociągu, który wkrótce okazuje się nie być wypadkiem.

Wiking. Książe Amleth jest u progu stania się mężczyzną. Jego życie zmienia się, gdy jego ojciec zostaje zamordowany, a matka porwana. Dwie dekady później, szuka on zemsty, jako groźny wiking.

World War Z. Były pracownik ONZ Gerry Lane dołącza do zespołu próbującego zatrzymać globalną epidemię, która może zniszczyć ludzką rasę. Lane musi ochronić swoją rodzinę i znaleźć lekarstwo przeciwko wirusowi, który zamienia ludzi w zombie.

Źródło zdjęć: Lukasz Michalczyk / Shutterstock.com, SkyShowtime

Źródło tekstu: SkyShowtime