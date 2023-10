Orange z przerażającą ofertą. Dosłownie

Trwa akcja Strasznie filmowo w Orange VOD. W jej ramach można obejrzeć 30 filmów grozy w niższych cenach. Można w ten sposób zorganizować maraton horrorów w Halloween. Obejrzeć można również między innymi hit Zakonnica II, który niedawno trafił do oferty Orange VOD.

Dziś Halloween. To dobra okazja, by sięgnąć po "filmy z dreszczykiem". Takie ma w swojej ofercie VOD między innymi Orange Polska.

Wyczekiwana premiera

"Zakonnica II" we wrześniu tego roku trafiła do polskich kin, a już od 23 października jest dostępna w Orange VOD na dekoderach Telewizji Orange i w aplikacji Orange TV Go. To sequel globalnego przeboju o walce z siłami ciemności. Kiedy zło rozprzestrzenia się po całym świecie, dzielna siostra Irene musi jeszcze raz stanąć twarzą w twarz z Valakiem – demoniczną zakonnicą. Czy nasza bohaterka poradzi sobie w tym starciu? Finał historii zaskoczy wszystkich.

W Orange VOD dostępna jest też pierwsza część "Zakonnicy" oraz pozostałe filmy z Uniwersum Obecności, czyli: "Obecność", "Annabelle", "Obecność 2", "Annabelle: Narodziny zła", "Topielisko. Klątwa La Llorony", "Annabelle wraca do domu” oraz "Obecność 3: Na rozkaz diabła".

Strasznie filmowo w Orange VOD

W ofercie Orange VOD pod hasłem "Strasznie filmowo" dostępnych jest 30 horrorów i thrillerów w niższych cenach. Znajdziecie tam sporo nowości, ale także starszych i kultowych już tytułów, które wciąż wzbudzają lęk. Pomarańczowy operator poleca między innymi takie tytuły, jak:

"Sierota. Narodziny zła" – prequel kultowego horroru "Sierota" z 2009 roku. Zobaczcie, jak psychopatyczna morderczyni o wyglądzie dziecka po raz pierwszy zgotowała piekło innym ludziom.

"Egzorcyzmy siostry Ann" – opowieść o zakonnicy, która jako pierwsza kobieta w historii kościoła katolickiego dostaje pozwolenie na odprawienie egzorcyzmów.

"The Twin" – przerażające kino o chłopcu, który po śmierci brata bliźniaka zostaje opętany przez złowrogie siły.

"Slender Man" – budzący niepokój i prawdziwą grozę horror o istocie z nienaturalnie długimi ramionami i rozmazanej twarzy, która jest postrachem dla młodych ludzi.

"Umma" – mroczny seans o zjawiskach nadprzyrodzonych, w którym zagrała Sandra Oh, gwiazda serialu "Chirurdzy". To opowieść o kobiecie, która nie może zaznać spokoju po śmierci swojej matki.

"Sanktuarium" – historia o dziennikarzu, który prowadzi śledztwo w sprawie serii "boskich cudów” z małego miasteczka w Nowej Anglii. W roli głównej wystąpił Jeffrey Dean Morgan, niezapomniany Negan z serii "The Walking Dead".

"The Ring" – niezapomniany i przerażający film z Naomi Watts w roli głównej. Poznajcie historię reporterki, która trafia na ślad kasety wideo, z powodu której giną kolejni ludzie.

"Smętarz dla zwierzaków" – doskonały horror na podstawie bestsellerowej powieści mistrza grozy Stephena Kinga.

"Ciche miejsce" – jeden z najbardziej oryginalnych filmów grozy w historii, z rewelacyjną Emily Blunt w roli głównej.

