Powstanie film Rainbow Six. Znamy reżysera i głównego aktora

Powstanie film Rainbow Six i już wiemy, kto go wyreżyseruje i go zagra główną rolę. W obu przypadkach można liczyć na przynajmniej solidną jakość.

Paramount Pictures ma w planach film Rainbow Six, czyli tytuł na podstawie książek Toma Clancy'ego, które doczekały się też licznych gier o tej samej nazwie. Twórcy wybrali już reżysera oraz głównego aktora.

Film Rainbow Six

Reżyserem filmu został Chad Stahelski, który ma na swoim koncie między innymi uwielbiany przez fanów film John Wick oraz jego wszystkie kolejne odsłony, włącznie z czwartą, która w marcu trafi do kin. Sceny akcji mają być realizowane wraz z jego zespołem kaskaderów, znanym jako 87Eleven.

Jeśli chodzi o głównego aktora, to w Johna Clarka ponownie wcieli się Michael B. Jordan. Tego bohatera zagrał już w filmie Bez skrupułów (Without Remorse), który z powodu pandemii koronawirusa od razu trafił na platformę Amazon Prime Video. Można powiedzieć, że była to pewnego rodzaju geneza tego bohatera. Nowy film, podobnie jak książki, będzie kontynuacją jego przygód.

Film Rainbow Six ma podobno trafić na ekrany kin (a nie tylko do streamingu), chociaż ostateczne decyzje w tej kwestii jeszcze nie zapadły. Fabuła nie jest znana, ale z pewnością będzie zgodna z książkami, a przynajmniej częściowo.

Źródło zdjęć: Amazon Prime Video (Without Remorse)

Źródło tekstu: Hollywood Reporter