Metal Gear Solid Remake. Wiemy, kiedy ma być oficjalna zapowiedź

Prawdopodobnie powstaje Metal Gear Solid Remake. Kiedy możemy liczyć na oficjalną zapowiedź? Okazuje się, że stanie się to już niedługo.

W zeszłym roku serca i umysły starszych graczy rozpaliła wiadomość o pracach nad Metal Gear Solid Remake. Chociaż do dzisiaj nie zostały one potwierdzone, to liczba plotek na ten temat sugeruje, że coś rzeczywiście jest na rzeczy. Nawet mówiło się, że tytuł może pojawić się na The Game Awards, ale tak się ostatecznie nie stało. Najnowsze pogłoski zdradzają, kiedy gra może zostać oficjalnie zapowiedziana.

Zapowiedź Metal Gear Solid Remake

Informacje na ten temat przekazał hiszpański serwis Areajugones. Czemu możemy mu wierzyć? Ponieważ to właśnie Hiszpanie, jako pierwsi, ujawnili prace nad Metal Gear Solid Remake. Poza tym mają na swoim koncie wiele potwierdzonych z czasem informacji ze świata PlayStation. Na tej podstawie możemy domniemywać, iż dysponują dobrymi i wiarygodnymi źródłami. Pomimo tego wiadomo, że do tych kwestii trzeba podchodzić z dystansem.

Według Hiszpanów oficjalna zapowiedź Metal Gear Solid Remake ma się odbyć najpóźniej w maju 2023 roku. Ciekawie łączy się to z wczorajszymi doniesieniami, według których PlayStation szykuje dużą zapowiedź od niezależnego dewelopera. Metal Gear Solid Remake ma być tytułem ekskluzywnym na PS5, więc obie rzeczy zdają się łączyć. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale zapewne chodzi o najbliższe PlayStation State of Play.

Zobacz: Dobra wiadomość dla graczy. Beyond Good and Evil 2 nadal powstaje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Konami

Źródło tekstu: wccftech, Areajugones