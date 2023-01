Dobra wiadomość dla graczy. Beyond Good and Evil 2 nadal powstaje

Nad Ubisoftem wiszą ciemne chmury. Przedsiębiorstwo zrezygnowało z trzech projektów gier oraz opóźniło inne. Jednak mały promyk Słońca przebił się przez gęste chmury. Beyond Good and Evil 2 nadal powstaje.

Nie da się ukryć, że Ubisoft w ostatnim czasie nie przędzie najlepiej. Przedsiębiorstwo było zmuszone do anulowania kilku nieogłoszonych jeszcze projektów. Pojawiło się wiele obaw o przyszłość serii Beyond Good and Evil, która jeszcze na początku tysiąclecia podbiła serca graczy.

Trzy projekty anulowane, Skull & Bones opóźnione, lecz Beyond Good and Evil nadal powstaje

Ubisoft nie tylko porzucił kilka gier, lecz również ponownie opóźnił premierę Skull & Bones, pirackiej gry, która o użytkowników będzie musiała konkurować z popularnym Sea of Thieves. Postawiło to pod znakiem zapytania dalszy rozwój gry Beyond Good and Evil 2. Warto przypomnieć, że pierwsza część ukazała się jeszcze w 2003 roku i właściwie od tamtego momentu pojawiają się pogłoski o kontynuacji. Jednak dwie dekady później, kontynuacja nadal nie ujrzała światła dziennego.

Prace nad Beyond Good and Evil 2 trwają, a zespół ciężko pracuje, aby dotrzymać ambitnej obietnicy

- powiedział przedstawiciel Ubisoftu w rozmowie z portalem Eurogamer.

O samym Beyond Good and Evil 2 niewiele wiadomo ponadto, że ma być kontynuacją jedynki, jednak technologia poszła tak naprzód, że dziś może być zupełnie inną grą. Ubisoft zapewnia, że prace nad jej rozwojem nadal trwają. Nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się wieści o postępach w produkcji.

Zobacz: Karnawał z Tidalem. HiFi na 2 miesiące za 4 złote

Zobacz: Sony szykuje duże ogłoszenie w sprawie PlayStation

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ubisoft/YouTube

Źródło tekstu: Eurogamer