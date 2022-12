Polsat Box i Netia otwierają okno. Zobacz, co obejrzysz bez dopłat

Aż do 8 stycznia 2023 roku abonenci usług telewizyjnych Polsat Box oraz Netii mogą oglądać bez dopłat ponad 20 dodatkowych kanałów telewizyjnych w ramach okna otwartego. Jest też niespodzianka w serwisie Polsat Box Go.

Przed nami święta i najdłuższe zimowe wieczory. Z myślą o nich Polsat Box i Netia przygotowały tak zwane okno otwarte z dodatkowymi kanałami telewizyjnymi, które można oglądać bez płacenia za to ekstra. Z oferty można korzystać do 8 stycznia 2023 roku.

Zobacz: Polsat Box i Polsat Box Go wprowadzają cztery nowe kanały 4K

Zobacz: Netia też ma nowe kanały 4K

Kanały w oknie otwartym

Wśród oferowanych w oknie otwartym Polsat Box stacji znalazły się następujące kanały:

filmowo-serialowe: 13 Ulica , AMC , AXN HD , AXN White , CBS Europa , Comedy Central , Epic Drama , FOX HD , FOX Comedy , Kino TV , Paramount Network , Polsat Comedy Central Extra , Romance TV , SCI FI ,

, , , , , , , , , , , , , , rozrywkowo-lifestylowe: E! Entertainment , Kino Polska Muzyka , MTV Polska HD , TVN Turbo ,

, , , , dla dzieci i młodzieży: Boomerang , Cartoon Network , Disney Channel , Disney Junior , Nick Jr , Nickelodeon , Nicktoons HD , TeenNick ,

, , , , , , , , dokumentalne: National Geographic HD.

Wymienione powyżej kanały można oglądać także online – na www.polsatboxgo.pl i w aplikacji Polsat Box Go dostępnej między innymi na urządzeniach mobilnych.

Okno otwarte Netii zawiera 21 kanałów: 13 Ulica HD, AMC, Boomerang, Cartoon Network, CBS Europa, Comedy Central, Disney Channel, Disney Junior, E! Entertainment, FOX Comedy, FOX HD, MTV Polska HD, National Geographic HD, Nick Jr, Nickelodeon, Nicktoons HD, Paramount, Polsat Comedy Central Extra, SCI FI, TeenNick, TVN Turbo.

Nowości w Polsat Box Go

W ramach otwartego okna niespodziankę przygotował również serwis Polsat Box Go. Do pakietu Polsat Box Go Premium trafiły dodatkowe tytuły VOD:

CSI: Vegas (FOX) – laboratorium kryminalistyki w Las Vegas rozpoczyna nowy rozdział. Kiedy pod znakiem zapytania staje jego dorobek oraz przyszłość, nowy zespół błyskotliwych śledczych na czele z Maxine Roby zwraca się o pomoc do starych przyjaciół: Gila Grissoma i Sary Sidle. Ich połączone siły pozwolą wykorzystać najnowsze zdobycze nauki, aby znów zaprowadzić porządek w Mieście Grzechu.

Zwariowane melodie: Kreskówki (Boomerang) – nowa, współczesna wersja kultowych, krótkich animacji Looney Tunes, uhonorowana w 2021 roku nagrodą Annie, nazywaną Animowanym Oscarem.

Craig znad potoku (Cartoon Network) – serial o Craigu i jego dwóch najlepszych przyjaciołach: Kelsey i J.P., którzy razem przeżywają niesamowite przygody nad potokiem, na łonie natury.

Comedy Club (Comedy Central) – szósty sezon popularnego programu prowadzonego przez Rafała Rutkowskiego, którego gośćmi są stand-uperzy, zarówno ci bardzo znani, jak i ci, którzy na scenie stawiają dopiero pierwsze kroki.

Zobacz: W Televio za darmo 7 kanałów premium

Zobacz: Lubisz piłkę ręczną? Międzynarodowe mecze obejrzysz na Viaplay

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Cyfrowy Polsat, Netia

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat, Netia