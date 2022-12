Netia też ma nowe kanały 4K

Od 1 grudnia 2022 roku abonenci telewizyjnej oferty Netii mają dostęp do czterech nowy kanałów w jakości 4K. Promocyjnie mogą z nich korzystać wszyscy użytkownicy dekoderów 4K, a docelowo wejdą w skład pakietu L 4K, zawierającego 189 kanałów.

Netia oferuje abonentom swoich usług telewizyjnych dostęp do 4K we wszystkich, nawet najbardziej podstawowych pakietach TV w dostępem do Internetu w technologiach światłowodowych na sieci własnej. W ramach usługi abonenci otrzymują bez dodatkowych opłat dekoder Netia EvoBox 4K (m.in. cztery razy szybszy procesor i dwa razy więcej pamięci RAM niż w dekoderze Netia EvoBox) z wygodnym w obsłudze pilotem Bluetooth, który umożliwia umieszczenie dekodera w dowolnym miejscu, na przykład w szafce.

Operator systematycznie rozwija swoją treści w jakości 4K. Od 1 grudnia 2022 roku dołączyły do niej nowe kanały:

Love Nature 4K (EPG: 34 i 284) – stacja, która przybliża widzom piękno natury i oferuje wyjątkowe treści z całego świata. Pozwala lepiej zrozumieć niezwykłą planetę Ziemię.

My Zen TV 4K (EPG: 32 i 282) – kanał lifestylowy oferujący coaching, inspirujące magazyny i rozrywkę. Zróżnicowana zawartość zawiera praktyczne porady dotyczące stylu życia, dobrego samopoczucia, zdrowia, domu i ogrodu, gotowania oraz podróży.

Museum 4K (EPG: 33 i 283), – pierwszy kanał poświęcony sztuce, który prezentuje sztuki piękne (klasyczne, nowoczesne, współczesne), a także sztukę uliczną, komiksy, sztukę cyfrową i wideo, fotografię, architekturę, projektowanie oraz rozrywkę opartą na faktach. Treści przekazywane są w sposób przystępny i interesujący.

Travel XP 4K (EPG: 41 i 285 ) – oferuje ponad 1000 godzin programów premium o tematyce podróżniczej i lifestylowej, w tym produkcje oryginalne z ponad 60 krajów. Pozwala odkrywać kulturę, historię, sztukę kulinarną i styl życia miejsc z różnych zakątków świata. Treści dostępne są w języku polskim.

Netia oferuje aktualnie sześć kanałów 4K, z których pięć (wspomniane nowości oraz kanał InUltra 4K, dostępny na pozycjach EPG: 31 oraz 281) wchodzi w skład pakietu L 4K. Szóstym kanałem w 4K jest Eleven Sports 1 4K (EPG 58), dostępny dla abonentów pakietu Eleven Sports.

Łącznie w ofercie telewizyjnej Netii dostępnych jest 232 kanałów, w tym 159 linearnych w HD lub 4K oraz 4 serwisy PPV w HD. Dzięki aplikacji Netia GO ulubioną rozrywkę można śledzić w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu – Smart TV, komputerze, smartfonie lub tablecie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Netia

Źródło tekstu: Netia