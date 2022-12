Lubisz piłkę ręczną? Międzynarodowe mecze obejrzysz na Viaplay

Viaplay podpisał umowę z Międzynarodową Federacją Piłki Ręcznej (IHF), na mocy której serwis streamingowy nabył prawa do pokazywania zawodów rozgrywanych pod egidą IHF w dziewięciu krajach europejskich do 2031 roku. Jest wśród nich również Polska.

W najbliższych latach kibice piłki ręcznej będą mogli oglądać na platformie Viaplay na żywo ponad 40 wydarzeń organizowanych przez IHF, w tym wszystkie nadchodzące turnieje finałowe Mistrzostw Świata kobiet i mężczyzn. Umowa obejmuje Polskę oraz Szwecję, Norwegię, Danię, Finlandię, Holandię, kraje nadbałtyckie i Wielką Brytanię. W wielu z tych państw piłka ręczna cieszy się niezwykle dużą popularnością.

W ramach podpisanego porozumienia już w styczniu 2023 roku Viaplay pokaże Mistrzostwa Świata mężczyzn, których gospodarzami będą Polska i Szwecja. Na tej platformie będziemy mogli zobaczyć także Mistrzostwa Świata mężczyzn 2025 (gospodarze Chorwacja, Dania i Norwegia), 2027, 2029 i 2031, jak również Mistrzostwa Świata kobiet w 2023 roku (gospodarze Dania, Norwegia i Szwecja), 2025 (gospodarze Niemcy i Holandia), 2027, 2029 i 2031 roku. Mecze będą pokazywane z komentarzem lokalnych dziennikarzy i ekspertów, a transmisjom towarzyszyć programy studyjne.

Serwis Viaplay zakupił dodatkowo prawa do czterech kolejnych młodzieżowych (U20) oraz juniorskich (U18) Mistrzostw Świata kobiet, a także pięciu kolejnych młodzieżowych (U21) i juniorskich (U19) Mistrzostw Świata mężczyzn, Mistrzostw Świata kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej plażowej w 2024, 2026, 2028 i 2030 roku oraz corocznego IHF Beach Handball Global Tour. W nawiązaniu współpracy pomiędzy Viaplay i IHF pośredniczyła firma SportFIVE.

Ta przełomowa umowa daje nam pewność, że Viaplay będzie pokazywać piłkę ręczną w najlepszym, światowym wydaniu i na największych dla tego sportu rynkach do końca tej dekady, a nawet później. Gospodarzami wielu z nadchodzących turniejów pod egidą IHF będą kraje, w których Viaplay już teraz ma miliony widzów, co jeszcze bardziej zwiększy lokalne zainteresowanie tymi wydarzeniami. Nabyliśmy kluczowe dla nas prawa, a co więcej zabezpieczyliśmy je dla Viaplay na długi okres.